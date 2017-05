ABC: Ferdinando agradece, mas não aceita proposta do São Caetano Técnico alvinegro recebeu convite da equipe paulista. Segundo ele, é o terceiro clube que o procura na série B.

“Esse já é o terceiro clube que me procura na série B”. A revelação do técnico Ferdinando Teixeira surge após um convite feito por um empresário em nome do São Caetano/SP. "Agradeci, mas esse não é o momento para sair", disse. Na avaliação dele, os bons desempenhos do ABC vem chamando a atenção de outros clubes.



De acordo com o técnico, o convite foi formulado na terça-feira (22) quando o ABC enfrentou o Bragantino/SP. Ferdinando não comentou valores da proposta, mas disse é maior que o valor recebido no ABC. “Esse pessoal quando vem, vem pesado para um negócio desses porque sabe que se for algo inferior a pessoa não vai sair”, declarou.



Contudo, o técnico alvinegro não aceitou a proposta e explicou os motivos. “Não é hora de sair. Estamos totalmente focados na competição onde desempenhamos uma boa campanha e com certeza vamos melhorar. Além disso, assumi um compromisso, pois quem formou este elenco para a disputa fui eu”, destacou.



Ferdinando ficou surpreso pelo fato da imprensa ter tomado conhecimento deste fato. “Nem sei como isso chegou a vocês. Tanto é que o presidente (Judas Tadeu) só ficou sabendo hoje (sexta-feira) quando conversei com ele”, afirmou. Questionado acerca da reação do dirigente ao saber da sondagem, o técnico contou que “ele reagiu normal”.