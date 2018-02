Anatel mantém possibilidade de cobrança de ponto extra As TVs por assinatura vão poder cobrar pelo ponto extra por mais 30 dias.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prorrogou por mais 30 dias a possibilidade de cobrança de ponto extra ou de extensão pelas empresas de TV por assinatura.



A decisão da Anatel está publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a Resolução n.º 513, a medida vale a partir desta quarta-feira (1º). A norma suspende a eficácia dos Artigo 29, 30 e 32 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura. O Artigo 29 previa a utilização de ponto-extra e de ponto-de-extensão, sem ônus, como direito do assinante independentemente do plano de serviço contratado.



A Agência consultou a população, por quase dois meses, para saber o que os usuários achavam do serviço de ponto extra. Das 641 contribuições recebidas, a maioria era de usuários contrários à cobrança. Na consulta pública, finalizada na última semana, os consumidores argumentaram que já pagam caro para ter o serviço e defendem que o ponto extra não deveria ser cobrado.