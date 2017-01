Bahia x ABC

Fim de jogo



46 minutos - Ábitro finaliza a partida.



44 minutos - Falta de Márcio Hahn sobre Bruno. Luciano Baiano bate com perigo mas a bola vai direto para fora;



41 minutos - Bruno Lopes do Bahia sofre falta. Na sequência, o cruzamento é desviado pela zaga ABCdista e o jogador Cléber Carioca defende o laretal;



39 minutos - O jogador baiano Cléber recebe cartão amarelo depois de falta sob Ivan;



38 minutos - Ronaldo Capichaba recebe cartão amarelo após dura falta na lateral esquerda;



36 minutos - GGGGGGGOOOOOOLLLLLLLLLLL do ABBBCCCC. Allyson empata a partida na jogada pelo lado esquerdo. Após passe de Ivan, o jogador chuta forte e Darci não conseguiu chegar na bola.



35 minutos - Ronaldo Capixaba desce pela esquerda e toca para Allyson que inverte para a direita com Márcio Hahn; Na sequência, a bola sai pela linha de fundo;



33 minutos - Falta de ataque de Charles do Bahia; O ABC tenta quebrar a resistência da defesa baiana mas não consegue criar boas jogadas;



31 minutos - o meia Rodriguinho sai e dá lugar ao atacante Ronaldo Capixaba.



29 minutos - Emerson Cris deixa o campo com dores no joelho depois de uma leve torção. O técnico Arthurzinho escala Marconi que entra no lugar do atleta;



27 minutos - Jogo segue sem muitas jogadas de criação de ambas as partes;



26 minutos - Bosco sai e entra o lateral direito Serginho; Ferdinando Teixeira resolve poupar Bosco de um segundo cartão amarelo;



24 minutos - Allyson recebe cartão amarelo por reclamação;

21 minutos - Paulo Musse recebe cartão amarelo depois de recalamar da falta em cima do jogador Charles do Bahia;



20 minutos - Bosco recebe cartão amarelo após empurrar o Ávine;



19 minutos - Escanteio para o Bahia de jogada com Elias. Allyson tira e afasta o perigo da área alvinegra;



18 minutos - Árbitro asssinala imnpedimento de Valdir Papel;



17 minutos - Rodriguinho tenta jogada na grande áera e cai. A bola sai pela linha de fundo; na cobrança de escanteio, Rodriguinho recebe mas não consegue finalizar;



16 minutos - Com Charles, Bahia ameaça o ABC;



13 minutos - Bosco comete falta em cima de Elias. O jogador cruza na área mas Paulo Musse domina;



12 minutos - Ferdinando Teixeira resolve mudar. Alexandre (11) sai para a entrada de Ivan;



10 minutos - Falta para o ABC. Bosco parte para a cobraça e levante na área. Darcy faz a proteção;



8 minutos - Galvão inicia uma boa arancada mas acaba se jogando, perdendo uma boa jogada. Paulo Musse tenta ligar ao ataque mas Márcio Hahn não consegue bom domínio;



1 minuto - Início da partida. ABC parte para cima buscando o gol de empate;



Fim do primeiro tempo



45 minutos - Alexandre chuta forte para o gol e a bola é desviada pelo goleiro Darci; Árbirtro encerra a partida sem mais acréscimos;



44 minutos - Márcio Hahn faz o giro e rola atrás para Paulo César. Bahia fecha os espaços na tentativa de anular o ataque alvinegro;



42 minutos - Bahia chega em velocidade com Charles e o alvinegro Paulo César tira para escaneteio; Na sequência, Paulo Musse tira de soco e tenta ligar com Rodriguinho;



39 minutos - Valdir Papel recebeu sozinho e toca entre os zagueiros para Alexandre que perde boa oportunidade de igualar o marcador;



37 minutos - Falta para o Bahia. Elias cobra de canhota mas manda a bola longe do gol de Paulo Musse;



35 minutos - ABC procura jogada pela lateral mas não consegue oferecer perigo ao gol do Bahia;



33 minutos - ABC domina a posse de bola com maior volume de jogo, mas não consegue fazer a ligação com o ataque;



32 minutos - Luciano Baiano dribla Allyson e toca para Emerson Cris que chega com perigo ao gol do ABC. Paulo Musse afasta pelo lado direito;



30 minutos - Bola na área do ABC. Ben- Hur tira a bola com um chutão e a bola acaba sobrando para Valdir Papel que não consegue bom domínio eperde a bola;



28 minutos - ABC tenta gol de empate com jogadas de Rodriguinho e Valdir Papel;



23 minutos - Bosco parte para a o cobrança e Valdir Papel finaliza com perigo por cima do travessão;



22 minutos - Falta a favor para o ABC. Bosco levanta na área e a briga pela bola acaba indo pela linha de fundo;



16 minutos - Galvão tenta ligar com o ataque mas Glauco tira pela linha lateral;



15 minutos - Chute de Charles passa com perigo rente à trave esquerda de Paulo Musse;



13 minutos - Escanteio para o Bahia após cobrança de falta;



10 minutos - Charles chega com perigo ao gol do alvinegro mas finaliza mal;



9 minutos - Márcio Hahn faz boa jogada pelo meio de campo e lança para Valdir Papel que finaliza com perigo ao gol do Bahia;



4 minutos - ABC tenta se recuperar do gol sofrido nois primeiro momentos explorando jogadas com Rodriguinho;



3 minutos - ABC procura se recuperar do susto no início da partida tentando jogadas com Valdir Papel;



2 minutos - GOOOOOOOOlllllllll do Bahia. Galvão marca para o time bahiano no lance de bola parada, após cobrança de falta;



1 minuto - Saída de bola;



Após o empate contra o Ceará por três a três, em patida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o ABC tenta subir na tabela procurando o acesso à Série A.