Ana Paula e Larissa perdem e terminam em 2º no grupo Dupla perdeu para as australianas Cook e Barnett, por 2 sets a 0, com um duplo 23 a 21, em 51 minutos.

A dupla brasileira Ana Paula e Larissa perdeu nesta quarta-feira (13) a primeira partida no torneio olímpico feminino de vôlei de praia para as australianas Cook e Barnett, por 2 sets a 0, com um duplo 23 a 21, em 51 minutos. Com os resultado, a parceria brasileira, montada apenas em Pequim, devido ao corte de Juliana, terminou a primeira fase em segundo lugar do Grupo C.



O primeiro set mostrou como iria ser toda a partida, mostrando o equilíbrio entre as duplas candidatas a uma medalha na Olimpíada. O começo do jogo foi muito disputado, com nenhuma das duas duplas conseguindo disparar no placar.



Porém após o empate das brasileiras em 10 a 10, a história do set começou a mudar. Ana Paula e Larissa perderam um pouco da concentração e com três erros viram as australianas abrirem 16 a 11 complicando a situação da dupla no set.



O segundo set foi praticamente igual ao primeiro, extremamente equilibrado, tanto que a maior diferença no placar foi de no máximo dois pontos, com as duplas alternando bastante a liderança no placar.



Com 20 a 19 no placar Ana Paula e Larissa deram a impressão de que iriam levar a partida para o tie-break, porém as australianas se recuperaram e fecharam o set, novamente por 23 a 21, em 24 minutos, e o jogo em 2 a 0.



Agora as brasileiras esperam o final da rodada para saber quem vão enfrentar na próxima rodada dos Jogos Olímpicos de Pequim.