ABC/UnP/Art&C bate Kalsibem de 4 a 0 Equipe alvinegra já está classificada antecipadamente às semifinais.

O ABC/UnP/Art&C venceu mais uma partida pelo Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal. Ontem à noite (14), no ginásio Jorge Tavares, em Nova Parnamirim, a equipe alvinegra goleou o Kalsibem-São Gonçalo pelo placar de 4 a 0, válido pela quinta rodada do segundo turno. O destaque da partida foi o artilheiro Betinho, autor de três gols e que deixou o jogo com uma entorse no tornozelo direito. Antônio Carlos marcou o quarto gol.



Com a quarta vitória, o ABC/UnP/Art&C lidera o segundo turno com 13 pontos, garantindo por antecipação a classificação para as semifinais. O time comandado por Marcos Severino atuou com Matheus, Maycon, Walber, Anderson e Betinho, depois Ricardo, Preto, Dedé, Isac, Kelson, Chapinha e Antônio Carlos. O próximo jogo é contra a Seleção de Fernando Pedroza, dia 19, em Nova Parnamirim.



O vice-líder do estadual Macau, com 9 pontos, seguido de perto por Angicos, também com 9, depois Fernando Pedroza com 6 e Ceará Mirim e Goianinha, ambos com 6. O Mais Querido é o campeão do primeiro turno e se vencer a segunda fase conquistará o tetracampeonato estadual.