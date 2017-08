Vôlei masculino derrota a Alemanha A vitória da seleção brasileira combinada com a derrota da Rússia garantiu a liderança do grupo B ao grupo.

Apesar de já está garantida nas quartas-de-final, a seleção brasileira entrou em quadra com todos os titulares buscando a vitória. No jogo desta segunda-feira (18), o Brasil derrotou a Alemanha por 3 sets a 0 com parciais de 25/22, 25/21 e 25/23. Com Giba e Gustavo sacando muito forte, o time conseguiu dificultar o serviço para os europeus em alguns momentos.



Além do saque, o ataque e o bloqueio brasileiro funcionaram. André Nascimento e Gustavo pararam os alemães, que tentaram sem sucesso, pingar a bola por diversas oportunidades. Contudo, o forte saque alemão durante toda a partida, em especial do jogador Popp, que chegou a fazer dois pontos consecutivos, desequilibrava o serviço brasileiro. O líbero Serginho se esforçou para manter a recepção das pancadas alemãs e o passe ao levantador Marcelinho.



O Brasil passou a apostar em Gustavo e André Heller para virar as bolas no meio, driblando o bloqueio duplo adversário. Giba explorou a dupla de rede, batendo sem chance aos jogadores. Percebendo a estratégia, os alemães passaram a atacar o jogador, que sentia dificuldades em vir de trás para surpreender a defesa. Apesar de uma vantagem confortável de cinco pontos, o Brasil viu a Alemanha marcar dois seguidos, mas fechou o set em 25 a 22.



Na metade do segundo set, um susto na equipe brasileira chamou atenção. O líbero Serginho se machucou ao tentar pegar a bola com o pé. O jogador esbarrou em um banco situado fora da quadra, no qual bateu o joelho esquerdo. Depois de alguns minutos, o atleta voltou à quadra.

Novamente, o Brasil perde rendimento no final da etapa, permitindo a aproximação adversária.



O terceiro set foi a mais apertado. Mas a boa distribuição de bolas entre as pontas e o meio, fez com que o Brasil fechasse o jogo por 25 a 23. Ao final do jogo, o time teve uma boa notícia. A Rússia perdeu para a Polônia em um jogo duro por 3 sets a 2. Na soma de resultados, os brasileiros terminaram em primeiro lugar do grupo B.