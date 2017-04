Nasemana: Vai dar em alguma coisa?

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

, que circula neste sábado, destaca a repercussão da denúncia do Ministério Público contra os vereadores envolvidos na Operação Impacto . De acordo com especialistas de marketing consultados pelo, o incidente não deve atrapalhar a reeleição de boa dos parlamentares envolvidos.A maioria dos eleitores brasileiros sequer lembra em quem votou para vereador ou deputado nas últimas eleições;Diógenes Dantas: Depois da denúncia do MP, qualquer passo em falso para os vereadores envolvidos pode ser prejudicial;• Na Política: Polícia vai dar continuidade à Operação Impacto para tentar descobrir quem são os empresários corruptores do esquema;• Na Política: Todo ano, a Festa de Sant'Ana se torna grande reduto eleitoral;• Marcos Alexandre: Os governos estão de mudança de endereço.• Na Polícia: Reflexo da falta de concurso da Polícia Civil promete acirrar os ânimos da categoria no RN;• Roberto Guedes: O que Lula fará em Natal?;• Na Tecnologia: UFRN irá abrir novos cursos na área tecnológica para suprir as exigências do mercado;• 20 Perguntas: Saiba mais sobre doação de órgãos;• Na Entrevista: Carlos Santos recomenda andar na linha para evitar surpresas;• Na Cidade: População é refém da falta de estrutura na saúde municipal;• Na Cidade: No meio da queda-de-braço entre DER e transportes clandestinos, a população se arrisca em carros ilegais;• Na Cidade: Regras para Sabatina com candidatos estão definidas;• Na Cidade: Adulteração de combustível traz agressão ao bolso do consumidor e prejuízo ao motor do veículo;• Na Economia: Pesquisa do IBGE aponta crescimento da população do Rio Grande do Norte com muitos empregos;• Na Geral: Desastre ecológico do Rio Potengi faz 1 ano e prejuízos ainda estão sendo contabilizados;• No Dois: Mulheres vem se refugiam na bebida tanto quanto os homens;• Na Gastronomia: Cordeiro Serrano conquistou o festival de Martins• Na seção Estar Bem, Gabriela Duarte comenta o• Na Cultura: Historiadora e curadora de arte Teresa de Arruda lida diretamente com os processos que envolvem a produção e coordenação de uma exposição artística;• Na Cultura:Exposição Diálogo Intercultural apresenta nove obras de artistas plásticos de várias partes do mundo até o dia 28, na UFRN;• Getúlio Soares comenta a violência mostrada nos noticiários diários;• No Esporte: Sem vencer em casa a cinco jogos, ABC vai tentar se impor diante do Brasiliense;• No Esporte: América enfrenta o CRB em Maceió;• No Esporte: Professores usam a capoeira para tirar crianças da rua e melhorar o desempenho escolar;• No Esporte: Milton Otaviano respira esporte;• Alan Oliveira comenta o jejum que tirou o ABC do G-4;• Edmo Sinedino: Preocupação atual do ABC é manter a tranqüilidade depois do primeiro gol;• No Turismo: Gastronomia, música e cultura no 5º Festival de Martins;• Zenaide Castro destaca o museu de César Nildo de Souza, no centro de Martins.• Geórgia Nery destaca a festa "20 e poucos anos atrás";