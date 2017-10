Dois são presos por receptação em Pipa

Divulgação Caminhão havia sido roubado em Aparecida (PB).

De acordo com o titular da delegacia de Pipa, delegado Petrus Antonius, a partir deste roubo, a polícia da Paraíba iniciou investigação e descobriu que o veículo havia sido trazido para o Rio Grande do Norte. “Os acusados tinham adulterado a placa do veículo. O caminhão tinha placa de Paramirim, na Bahia, e eles colocaram uma de Parnamirim (RN)”, disse.O delegado destacou que ao consultar o sistema do Detran-RN, os policiais descobriram que a placa era de outro caminhão de cor vermelha. No entanto, o encontrado em Pipa é de cor bege. Além desse indicio, o proprietário do caminhão esteve com a polícia da Paraíba no Rio Grande do Norte.“A vítima veio até Pipa e reconheceu alguns detalhes do veículo como os faróis, e uma mala de ferramentas que estava por trás do banco do caminhão”, explicou o Petrus Antonius. O delegado afirmou que Gerson Torres e Isaac Berto estão detidos na delegacia de Pipa. Além deles, outras pessoas estão sendo investigadas pelo furto do caminhão.