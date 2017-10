Caern teria que sanear 60% de Natal até o final deste ano

Seu bairro é saneado? Se a resposta for positiva, considere-se um privilegiado. Pois saiba que de toda a área de Natal, apenas 33% dispõem de esgotamento sanitário ou drenagem — é que muitas vezes uma localidade possui um, mas não o outro. E mesmo que tivessem os dois ainda não estariam saneadas, pois para isso é preciso ainda ter abastecimento de água, controle de vetores e a disposição de resíduos sólidos.A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) é a responsável pelo esgotamento sanitário de todo o Estado. Para cada 100 habitantes da capital, 33 possuem uma rede coletora de esgoto em casa. A promessa do órgão é entregar 60% de Natal esgotada até 2010, embora a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico (Arsbam) saliente que esse percentual deveria ser atingido ainda em 2008.De acordo com o diretor-presidente da Arsbam, Urbano Medeiros, o contrato de concessão com a Caern, assinado em 2002, com duração até 2027, estabelece o prazo de cinco anos para 60% de Natal estar saneada.“É preciso avaliar o motivo para o não cumprimento das metas. Temos sempre que nos antecipar e não esperar o fim da concessão. A cada período, fazemos uma repactuação do contrato”, explica Urbano.O assessor técnico da Caern, Isaias Filho, salientou que existem obras de esgotamento sanitário em vários pontos de Natal: Capim Macio, Ponta Negra, Mãe Luiza, Redinha, Nossa Senhora da Apresentação, Morro Branco, Nova Descoberta, Passo da Pátria e Candelária.As Zonas Norte e Oeste são as que menos têm áreas esgotadas. “O percentual esgotado na área Norte é pequena. Só o bairro do Igapó já possui. Na Oeste, estamos estudando a possibilidade de fazer uma estação de tratamento nas imediações dos Guarapes”, diz Isaias.Até 2010, a Caern tem R$ 296,6 milhões para aplicar em Natal. Desse total, R$ 264 milhões devem ser para esgoto. Parte da verba está sendo aplicada na Estação de Tratamento de Esgoto do Baldo (ETE), que prevê um gasto de R$ 54 milhões, e no emissário submarino, que custará R$ 81 milhões.