PT faz acordo para quitar dívida de campanha de Fátima Bezerra Empresa ASCS3 iria entrar com pedido de impugnação da candidatura da deputada federal. Dívida ultrapassa os R$ 470 mil.

A candidata à Prefeitura de Natal, Fátima Bezerra, já pode respirar aliviada, pois a empresa ASCS3 não irá mais entrar com o pedido de impugnação de sua candidatura. A agência, que produziu o marketing da campanha de Fátima Bezerra em 2004, firmou um acordo, nesta quinta-feira (14), com o Partido dos Trabalhadores, para quitar a dívida de mais de R$ 470 mil.



O acordo, intermediado pelo deputado estadual Fernando Mineiro, já foi homologado na 10ª Vara Civil, onde processo corria desde 2005. O pagamento será feito em seis parcelas. O valor de mais de R$ 470 mil, corresponde à correção monetária, já que a dívida inicial era de R$ 237, 8 mil.



“Foi o deputado que procurou a empresa. Segundo ele os recursos serão repassados do diretório nacional para o municipal”, conta a advogada da empresa, Teresa Guedes.



A advogada prefere não comentar os motivos que levaram o partido a firmar o acordo somente agora, já que durante os quatro anos alegava que tinha dificuldade de quitar o débito. “Não sei os motivos, mas ainda bem que foi quitado”, disse.



Antes, a ACS3 já obteve quatro sentenças judiciais determinando o bloqueio da conta do PT, o que não adiantou, pois o partido nunca teve saldo suficiente para saldar o débito. O reconhecimento da dívida também já tinha sido feito na Justiça eleitoral, através de declaração.