Exportações atingem US$ 210,3 milhões de janeiro a agosto

O setor do agronegócio continua na liderança da pauta de exportações do Rio Grande do Norte. Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico (Sedec), as vendas potiguares para o exterior atingiram 210,3 milhões de dólares no acumulado dos oito primeiros meses de 2008, com destaque em agosto para produtos como castanha de caju, melão, combustível para consumo de bordo e açúcar.Na liderança das exportações, está a castanha de caju, com 32,2 milhões de dólares, com uma variação positiva, de 17,9% em relação a 2007. O melão segue de perto, em segunda posição, com 22,9 milhões de dólares. Em terceiro lugar na pauta, aparece o combustível para consumo de bordo com 20,1 milhões de dólares exportados e em quarto lugar o açúcar com 17,4 milhões de dólares. Juntos esses dois produtos figuram na lista dos que alcançaram maior crescimento nas vendas para o mercado externo, com crescimento de 79,8% para o açúcar e 55,6% para os combustíveis.Os dados divulgados pela Sedec destacam ainda o expressivo aumento nas vendas de setor de cobertores e mantas, que alcançaram o melhor desempenho industrial com 7,2 milhões de dólares exportados e um crescimento de 33%.

Importações

De janeiro a agosto deste ano, as importações potiguares atingiram 152,6 milhões de dólares, o equivalente a um aumento de 64,2% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo o trigo o principal produto importado com 26,5 milhões de dólares. O total de trigo importado representou 17,4% das importações do Rio Grande do Norte no mês de agosto.Os números das importações confirmam a expansão que o setor têxtil local vem alcançando nos últimos tempos com a compra de máquinas têxteis, peças para maquinário, algodão e fios de fibras têxteis. Somente no mês de agosto, o setor investiu mais de 22,5 milhões de dólares em produtos.