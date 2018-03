Geraldo Gomes pede paz ao povo de Currais Novos Depois de eleições marcadas por candidatos impugnados, tumulto e ajuda da tropa da polícia federal, prefeito eleito quer devolver tranqüilidade à cidade.

Depois de enfrentar uma das campanhas mais acirradas do estado, o prefeito eleito Geraldo Gomes (DEM) aproveitou para pedir o retorno à tranqüilidade aos eleitores de Currais Novos.



Geraldo ganhou as eleições com 52.52% (13.380) dos votos válidos, e o atual prefeito da cidade, José Lins (PSB), obteve 47.48% (12.097). A diferença foi de pouco mais de mil votos.



Em apenas três meses de campanha, as duas candidaturas foram impugnadas, houve confronto de cavalgadas e comício na mesma rua e briga entre carreatas. Apesar de contar com a ajuda federal para conter os ânimos na cidade, as eleições foram tumultuadas e houve várias acusações de compra de voto e transporte ilegal de eleitores.



“A campanha foi acirrada além da conta”, avaliou a próxima vice-prefeita de Currais Novos Milena Galvão. Segundo Milena, a campanha do seu rival foi “baixa”, e contou com cartas apócrifas com intuito de degradar moralmente sua chapa, entre outras peculiaridades.