Em jogo duro, Alemanha vence Coréia e se classifica em segundo

A forte seleção da Alemanha segue na cola do Brasil e mantendo a perspectiva de um novo confronto mais na frente dos Jogos de Pequim. O time de Prinz bateu a Coréia do Norte, 1 a 0, e avança em segundo lugar na chave, atrás do Brasil.Foi um jogo equilibrado e que mostrou a força das coreanas, atua~es campeãs do mundo na categoria Sub-21. A partida foi válido pelo F do torneio de futebol feminino das Olimpíadas de Pequim, realizado em Tianjin. Com o resultado a Alemanha e assegurou a segunda vaga da chave nas quartas-de-final da competição.Alemanha e Brasil terminaram com sete potos ganhos, mas a seleção brasileira superou no saldo de gols. A Coréia do Norte, com três, ainda pode se classificar como uma das duas melhores terceiros lugares, mas dependerá dos outros jogos.Com informações do UOL Esporte