Mais um ministro vem a Natal participar da campanha de Fátima Bezerra

Vlademir Alexandre Fernando Haddad chega à Natal nesta sexta-feira (5)

Depois de Nilcéia Freire (Políticas Públicas), Luiz Barretto (Turismo), Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), é a vez do Ministro da Educação, Fernando Haddad (PT), vir a Natal participar da campanha de Fátima Bezerra (“União por Natal”).O ministro chega por volta das 17h desta sexta-feira (5) acompanhado de Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos). Depois de cumprir agenda oficial visitando o Cefet da av. Salgado Filho, Fernando Haddad se separa de Unger para se concentrar na campanha de Natal: vai a jantar de adesão, grava para o programa eleitoral gratuito e, no dia seguinte, lança programa de governo para a educação de sua companheira de partido.Esse será o quinto ministro que o eleitor verá no programa eleitoral de Fátima Bezerra. Além de Nilcéia Freire, Luiz Barretto e Patrus Ananias, Tarso Genro (Justiça) e Dilma Roussef (Casa Civil), gravaram, de Brasília, mensagem pedindo votos para a candidata.