Buracos nas pistas requerem atenção redobrada dos motoristas

Fotos: Camilla Kateb Crateras causam transtornos em avenida principal.

Gastão Mariz está completamente esburacada.

A rua Gastão Mariz, que liga a avenida Ayrton Senna à Rota do Sol, em Nova Parnamirim, é um dos pontos mais críticos.Em alguns trechos da pista, os veículos são obrigados a pegar a contramão, pois as crateras no meio do asfalto impedem a circulação no sentido Rota do Sol-Ayrton Senna.Em Natal, é difícil encontrar uma avenida que não esteja esburacada. Na Trairi, próximo ao Hospital dos Pescadores, por exemplo, os motoristas precisam redobrar a atenção por motivo dos buracos.Na Prudente de Morais, uma das vias de maior fluxo de carros da cidade, a situação é parecida. A avenida está bastante prejudicada, podendo ocasionar acidentes.A dica dos especialistas de trânsito é dirigir com cautela e manter uma distancia do carro que está à frente.