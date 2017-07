Adolescente é assassinado na favela do Detran

Thyago Macedo Adolescente foi assassinado com quatro tiros.

Ramon foi atingido por quatro tiros, na cabeça, nas costas, na perna e um no braço de raspão. O adolescente morreu em um lugar conhecido como “Beco do engole”. A mãe dele estava no local,mas não quis falar com a imprensa, assim como os moradores que alegaram não ter visto nada.No entanto, um irmão de Ramon, identificado por Rafael, de 18 anos, teria quebrado um vidro ao ver o irmão morto e se cortado. Com isso, ele foi parar em um posto de saúde, na Cidade da Esperança. O jovem informou à polícia que o adolescente pode ter morrido por causa de uma rixa antiga.Rafael destacou que o suspeito é outro jovem identificado por “Boy Fabinho”. Em certa ocasião, este teria dado uma facada no pai de Ramon, o que gerou a rixa. Porém, os policiais que estiveram no local frisaram que a vítima era viciada em drogas e, provavelmente, morreu por acerto de contas.