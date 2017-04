Servidores da Caern promovem ato público e parada de advertência dia 29 Além de um maior reajuste, categoria reivindica melhores condições de trabalho, mais investimentos na parte de segurança no trabalho e o fim das terceirizações.

Na próxima terça-feira (29), às 7h30, os servidores da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) farão um ato público seguido de uma parada de advertência.



Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água (SindáguaRN), Alberto da Silva Moura, a categoria não está satisfeita com a administração da Caern.



Alberto informou que o reajuste salarial oferecido pela Caern foi de 5,9%, muito inferior à perda na reposição, que chega a 17,32%.



Além de um maior reajuste, os servidores reivindicam melhores condições de trabalho, mais investimentos na parte de segurança no trabalho e o fim das terceirizações. A categoria ameça entrar em greve caso a empresa não atenda ao que está sendo pedido.



Em caso de paralisação, a parte operacional irá funcionar normalmente. "Vamos respeitar a lei, sem interferir no atendimento ao público. O que irá parar é o setor administrativo da empresa.



Atualmente, a Caern conta com 1.724 funcionários em todo o Estado.