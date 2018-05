Governadora Wilma de Faria se reúne com secretariado para cobrar agilidade nas obras Serão realizadas duas reuniões, na terça e na quarta-feira, que serão temáticas e contarão com a presença de representantes da Prefeitura de Natal e governo federal.

A governadora Wilma de Faria Para isso, ela reunirá todo o secretariado na terça (28) e quarta-feira (29), na Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), no Centro Administrativo para cobrar mais aglidade nas obras e ações do seu governo. As reuniões serão temáticas e contarão com a participação de dirigentes de órgãos estaduais e de representantes da Prefeitura de Natal e do governo federal.



Na terça-feira (28), a partir das 9hs, as reuniões tratarão sobre a candidatura de Natal à cidade sede da Copa do Mundo de 2014, o incremento à atividade turística e o programa de implantação e restauração das rodovias do Estado. Das discussões sobre estes assuntos participarão os secretários de Esporte e Lazer, Turismo, Planejamento, Infra-estrutura, de Energia e Relações Internacionais, Gabinete Civil, Assessoria de Comunicação Social (Assecom), Desenvolvimento Econômico (Sedec), Trabalho (Sethas), DER, Emprotur, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Prefeitura do Natal, DNIT e Caixa Econômica Federal.



Ás 14h, as discussões serão em cima dos programas Estaduais de Habitação e Assistência Social e de Saneamento e Recursos Hídricos. Estarão reunidos os titulares da Sethas (Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social), da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), PGE, Controladoria Geral do Estado (Control) Seplan, Infra-estrutura, Recursos Hídricos, Caern e Caixa Econômica Federal.



Na quarta-feira (29), as emendas ao Orçamento Geral da União, refinaria, programa estadual de energia, a Agenda do Crescimento, lançada em março do ano passado pela governadora Wilma de Faria, e seus principais projetos econômicos, são os temas das discussões durante toda a manhã. Para tratar destas questões, a governadora convocou os representantes da Infra-estrutura, UERN, Fundação José Augusto, Fapern (Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte), Turismo, Agricultura, PGE, Control, Seplan, da Secretaria de Energia e Relações Internacionais, Assecom, Sedec, Potigás, AGN e Sethas.



Os debates sobre os serviços essenciais e mais diretamente ligados à população, como saúde, educação e segurança, tomarão toda à tarde da quarta-feira, reunindo os titulares das respectivas pastas – Educação, Saúde, Defesa Social, Justiça e Cidadania, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – e, também, da Seplan, PGE, Control e Gabinete Civil. O encerramento das reuniões está previsto para as 16h.