Sandro Pimentel faz balanço positivo da Sabatina Nominuto "São iniciativas como essas que proporcionam o exercício da democracia", afirma o candidato do PSOL.

O candidato Sandro Pimentel, do PSOL, fez uma avaliação positiva de sua participação na Sabatina Nominuto, nesta quarta-feira (13).



"Foi uma ótima oportunidade de mostrarmos nossas propostas, em temas livres e pertinentes. Acredito que conseguimos demonstrar bem nosso conhecimento em relação a cidade de Natal", disse.



O candidato também aproveitou para elogiar a iniciativa do Nominuto, ao promover o evento com os candidatos.



"São iniciativas como estas que proporcionam o exercício da democracia", afirma.