Miguel Mossoró diz que alunos que tirarem notas boas vão para a Disney

Alan Oliveira - O que os senhores pretendem fazer para que o professor passe a gostar de dar aula e para que o aluno goste de freqüentar as aulas? O que está errado e o que é preciso ser feito para melhorar o ensino público municipal?

Miguel Mossoró –

No meu governo, vou recuperar as escolas de Natal. Eu não quero que não caia um telha na cabeça dos alunos. Vou sentar com o sindicato dos professores. Vou trazer para minha mesa para nós discutir. Vamos elevar o salário, mas precisamos debater. No meu governo vou criar o plano 100, no qual os melhores alunos de Natal vão para a Disney.