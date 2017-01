América divulga programação dos 93 anos

O América divulgou na manhã deste sábado (5) a programação dos 93 anos do clube. A agremiação faz aniversário no dia 14 de julho, mas as festividades ocorrerão antes, resgatando as glórias de uma trajetória de uma das equipes mais tradicionais da história do esporte potiguar.



A diretoria rubra anunciou que haverá exposição de troféus, programação noturna, hasteamento da bandeira, missa, festival de prêmios, sorteio de abadás, homenagem aos ex-atletas e queima de fogos.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS 93 ANOS DO AMÉRICA



11 de julho (Sexta-feira):

Local: Salão de Eventos do AFC.



15 às 22h:

Exposição dos principais troféus do AFC e das camisas do Clube, com o histórico de cada um, concomitantemente com uma apresentação multimídia contando a história do América F. C.



20 às 22h:

Serviço de Buffet; Serviço de bar; Som ambiente.



12 de julho (Sábado):

Local: Salão de Eventos do AFC.



9h: hasteamento da bandeira;



9h30min: Missa;



10 às 13h:



Realização do II Festival de Prêmios do Mecão (Bingo), contando com os seguintes prêmios:



1 Sócio-torcedor (temporada 2008); 1 abadá de um dos blocos do Carnatal; Ingressos para 5 jogos do AFC em casa; Produtos oficiais do AFC (1 camisa oficial, 1 bandeira, 1 sandália – Lojinha); 1 Tv 21” tela plana; 1 Dvd.



10h30min: homenagem ao ex-atleta;



13 às 18h30min:

Som ambiente com atração local;



18h30min (encerramento):

Queima de fogos (fogos artísticos, sem estampido), nas cores branca e vermelha, dando largada para o jogo ABC x América, no “Frasqueirão” (20h30min).