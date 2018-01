Operação Sal Grosso: Presidente da câmara diz que podem existir "erros", mas não admite desvios

Durante a apresentação do relatório inicial da "Operação Sal Grosso", na tarde desta segunda-feira (29), o vereador Júnior Escóssia (DEM) foi o único político presente. O único vereador também.Ele preside a Câmara de Mossoró e assistiu "in loco" a exposição do promotor titular da 11ª Promotoria do Patrimônio Público do município, Eduardo Medeiros, sobre essa investigação. Sua gestão é seriamente implicada.O período devassado de 33 meses (janeiro de 2005 a setembro de 2007), apresenta um amontoado de supostas irregularidades, deixando sem explicações o volume de R$ 7,1 milhões.Júnior falou no próprio local (auditório da Faculdade de Medicina da Uern) ao

Nominuto.com

. Para ele, tudo será esclarecido, pois não faz sentido esse volume de dinheiro não ter justificativa contábil. "Não acredito que tenha sido desviado. Deve ser erro técnico", defendeu-se.Disse também que não acumulou cargo indevidamente e sempre se pautou pela ordem legal, além de colaborar desde o primeiro momento com o MP nas investigações.