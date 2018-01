Fabrício Gaspar e Antônio Peixoto intensificam campanha nesta sexta-feira (26) Candidato do PSDB fará comício na própria cidade, enquanto o candidato de oposição vai a distritos do município.

Já na reta final de campanha para a Prefeitura de Ceará-Mirim, os dois principais candidatos do pleito, Fabrício Gaspar (PSDB) e Antônio Peixoto (PR), intensificam suas campanhas nesta sexta-feira (26). O candidato do PSDB, que o apoio da atual prefeita, Edinólia Melo (PSDB), fará mobilização na zona urbana do município, enquanto Peixoto estará em distritos da zona rural.



Em desvantagem nas últimas pesquisas realizadas e divulgadas em Ceará-Mirim, Fabrício Gaspar aposta na popularidade dos aliados para tentar reverter a situação. Na noite desta sexta-feira, o candidato promove uma caminhada pelas ruas da cidade e, finalizando o evento, vai ocorrer um comício com a participação do Congresso Nacional, senador Garibaldi Filho (PMDB).



Pelo lado de Peixoto, que lidera as pesquisas, a aposta é levar as propostas a maior quantidade de distritos de Ceará-Mirim. Nesta sexta-feira, Peixoto estará em Taboão, Lagoa Grande e finaliza o dia de campanha com comício em Massangana. No fim de semana, ainda, o candidato estará em Gravatá, Lagoa de Cosme, Quiri, Riacho de Mangabeira e Riacho da Goiabeira.



Para o domingo, Peixoto fará o que os próprios coordenadores de campanha batizaram de “Passeata da Vitória”, que será finalizada com comício no centro da cidade. Estão confirmadas as presenças dos deputados João Maia (PR) e Ezequiel Ferreira (PTB), além da senadora Rosalba Ciarlini (DEM). O senador José Agripino (DEM) ainda não tem presença confirmada.