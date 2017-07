Sandro Pimentel: "Vamos acabar com o cartel dos taxistas"

Aldanir Silva (Platéia) - O que os senhores pretendem fazer para que o sistema de transporte público funcione de verdade?



Sandro Pimentel -

Eu prefiro que o eleitor de Natal avalie se com 80% da drenagem de Natal este problema está resolvido. Basta ver o sacrificio que cada um faz em dias de chuva. A STTU precisa tomar mão do que é seu. Quem manda no transporte é o Setrans. Infelizmente, o poder público não tem conseguido resgatar a autonomia da STTU. Nós sabemos que a bancada rodoviária na Câmara Municipal é muito forte. Em nosso governo, vamos ter a ousadia de priorizar o sistema coletivo de massa. As pessoas precisam deixar seus transportes individuais em casa, mas sem conforto não dá. Os transportes coletivos de quase todas as capitais têm ar condicionado, os daqui não. Além de fortalecer os ônibus e implantar o metrô de superfície, vamos acabar com o cartel dos taxistas. Trata-se de um abuso sob a miopia do poder municipal.