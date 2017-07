Gang e máfia interrompem abertura do Cemes De acordo com Coordenadoria de Desportos do Rio Grande do Norte (Codesp), o campeonato corre o risco de cancelamento.

Torcidas rivais escolheram o ginásio Palácio dos Esportes para ser palco de mais um confronto na manhã desta sexta-feira (8). O fato aconteceu na abertura do Campeonato das Escolas Estaduais e Municipais (Cemes).



De acordo com a coordenadora de esportes da Codesp Ana Dalva, durante a cerimônia foram disparadas bombas as arquibancadas, que acolhiam pais dos atletas e crianças. O policiamento foi acionado e prendeu alguns membros dos grupos. Apesar do reforço no policiamento, a cerimônia foi cancelada.



Ana Dalva declarou que o que aconteceu foi uma bagunça, na qual um pequeno grupo “tentou se sobrepor aos demais”. “Eles estão de uma maneira que não respeitam mais ninguém”, disse. O receio da coordenadora é de que a competição que envolve 137 instituições e 4.878 atletas seja cancelada.