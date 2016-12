América enfrenta o frio e o Juventude Ruy Scarpino muda peças e o esquema para o jogo de hoje à noite na Serra Gaúcha.

O técnico Ruy Scarpino vai mudar o time do América para a partida de hoje à noite, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, diante do Juventude. Reforço na defesa e opções de passagens no ataque, assim o comandando do time rubro justificou as mudanças. A partida começa às 20h30, e além do time gaúcho o clube potiguar vai enfrentar a adversidade natural provocado pelo frio.



Max, julgado pelo STJD – pegou uma partida, já cumprida – está confirmado no ataque ao lado de Marcelo Nicácio. Nesse setor, uma outra mudança, pois ele volta a apostar numa dupla de atacantes de características iguais. A receita não deu muito certo na partida contra o Avaí – rubro perdeu de 5 a 1 – ainda sob o comando do ex-treinador Carlos Moura.



Na defesa, Anderson Bill, que cumpriu suspensão automática por 3º cartão, volta ao time e provoca uma mudança dupla – de peças e esquema de jogo. Com o zagueiro jogando ao lado de Emerson e Robson o time volta ao 3-5-2. Maizena, que jogou improvisado na ala esquerda e teve BM desempenho, volta à posição de origem. Quem ganha nova oportunidade é o ala Raí, na esquerda.



No meio-campo um jogador a menos na organização. Geovane sai para a entrada de Max, que faz dupla na frente, e dois volantes – Jeferson e Rodrigo Santos – ficam encarregados da maior pegada, procurando liberar Souza para a criação.



O atacante Max, provavelmente, será o segundo atacante, aquele que terá a missão de voltar um pouco para buscar o jogo e também procurar uma maior movimentação nos dois lados do campo. Marcelo Nicácio deve ficar mais fixo na frente.



Os alas Maisena e Raí, além das passagens freqüentes, terão a missão de fechar os espaços no meio-campo sempre que o time rubro estiver sem a bola.





Só uma mudança

Após anunciar o atacante Abedi, ex-Vasco, para a seqüência do Brasileiro, o Juventude foi definido pelo técnico Zetti para o próximo compromisso. Será apenas uma novidade em relação à última parida.



Com um edema na panturrilha esquerda, o zagueiro Dirley será substituído por Diego Padilha. Mesmo com uma fratura no nariz, o volante Renan, que saiu mais cedo do treino desta quinta cedo, está confirmado.



E o Juventude aposta em seu ótimo desempenho em casa. Em quatro partidas como mandante, o Juventude venceu três (1 a 0 Criciúma, 2 a 0 Marília e 4 a 1 no Bahia) e empatou apenas uma (1 a 1 com o Fortaleza), um aproveitamento de 83,3%.



Juventude x América-RN



Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul – RS

Data: 04/07/2008 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Árbitro: João Fernando da Silva – SC



Juventude

Michel Alves; Elvis, Márcio Alemão, Diego Padilha e Murilo; Renan, Juan Perez, Leandro Cruz e Bruno; Ivo e Mendes.

Técnico: Zetti



América-RN

Fabiano; Emerson, Anderson Bill e Robson; Maizena, Jefersson, Rodrigo Santos, Souza e Raí; Max e Marcelo Nicácio.

Técnico: Ruy Scarpino