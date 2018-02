Garibaldi Filho se mostra bastante otimista Senador afirma que existe grande chance de um segundo turno na eleição de Natal.

O presidente do Senado Federal, o potiguar Garibaldi Alves Filho, que apóia a candidatura da deputada Fátima Bezerra da coligação União por Natal, afirmou que está muito confiante na realização do segundo turno nas eleilções de Natal. Ele fez a declaração após votar na Escola Estadual Edgar Barbosa, em Lagoa Nova.



O senador disse ainda que espera não estar sendo otimista demais e afirmou que a deputada do PT é o "melhor para Natal". Questionado sobre estar trajando uma camisa verde, o eperiente político sorriu e disse: "esse meu verde é mais antigo."



Garibaldi Filho é uma das lideranças mais influentes no apoio à candidatura da deputada Fátima Bezerra.