Mulher é presa tentando entrar com crack no presídio de Parnamirim Cláudia Sidney pretendia levar aproximadamente 50 gramas da droga para o companheiro, o detento Francisco das Chagas.

Os agentes penitenciários do Presídio Estadual de Parnamirim, prenderem em flagrante nesta quarta-feira (3), Cláudia Sidney da Silva, de 37 anos. De acordo com o diretor da unidade, Osório Neves, a mulher tentava entrar com droga no local.



O diretor da penitenciária informou que a acusada foi presa em flagrante com aproximadamente 50 grama de crack. A droga seria repassada para o companheiro dela, o detento Francisco das Chagas de Oliveira, preso por furto.



Cláudia Sidney declarou que foi conduzida até o Presídio Estadual de Parnamirim por Rubiana da Silva Aires, que também visitava outro apenado. As duas foram encaminhadas a Delegacia de Plantão da zona Sul.