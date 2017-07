Futebol Masculino: Brasil vence Camarões e avança à semifinal

Divulgação/Fifa.com Rafael Sobis marcou o primeiro gol brasileiro.

O jogo foi muito disputado, e decidido somente na prorrogação, mas no final prevaleceu a melhor qualidade técnica do Brasil, um time que marcou 11 gols na competição e não sofreu nenhum em quatro jogos disputados.Rafael Sobis e Marcelo fizeram os gols da Seleção Brasileira, que enfrenta na terça-feira, em Pequim, às 10 horas de Brasília, o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda, partida que acontecerá neste sábado às 10 horas de Brasília.O jogo começou muito truncado, com lances de choque principalmente da parte de Camarões, e em conseqüência com a marcação de faltas em série - com dois minutos, o lateral Baning foi punido com cartão amarelo.A Seleção de Camarões tentava se impor na força física, seus jogadores apelavam em parar os lances com faltas, algumas violentas, mas a Seleção Brasileira não se intimidava, tentando colocar a bola no chão, para responder com o toque de bola e movimentação.Faltava, no entanto, objetividade nos lances de frente, sem conseguir oportunidades para concluir, o que fez aos 18 minutos, em chute de Rafael Sobis de fora da área.Camarões marcava forte, em cima, e isso criava muitas dificuldades para a Seleção Brasileira jogar. O time adversário também não ameaçava o goleiro Renan, que fez uma única defesa, ao desviar um chute de fora da área, para córner - as equipes não tiveram chance de abrir o marcador na primeira fase.Tanto apelou para as faltas que Camarões ficou com menos um jogador em campo, já aos seis minutos do segundo tempo - Baning recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ainda assim, o time adversário continuou mais preocupado em se impor nas divididas, com o recurso das faltas, mas sem nenhuma força para chegar à frente, o que deixou Renan sem trabalhar - o goleiro só era acionado em bolas atrasadas ou levantadas na área.A Seleção Brasileira, que concentrava muito o jogo pelo meio da área, passou a procurar mais as laterais do campo, e melhorou. Anderson tentou duas vezes, de fora da área, assim como Thiago Neves o fez logo que pegou na bola, ao entrar no lugar de Hernanes.O time ficou mais ofensivo, o que obrigou Camarões a recuar de vez para o seu campo. Aos 35 minutos, Diego foi derrubado na entrada da área, em falta perigosa que Ronaldinho cobrou desviando na barreira. O Brasil insistiu, cercou a área adversária em busca do gol que não saiu, levando assim o jogo para a prorrogação.

*Fonte: www.cbfnews.com.br