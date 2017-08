Longe da companheira Stela Maris, Caymmi "desistiu de viver", conta a filha Nana Enterro do compositor baiano, que morreu na manhã do sábado, está previsto para as 15h, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

O enterro do compositor baiano Dorival Caymmi está previsto para as 15h deste domingo (17), no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.



Amigos e familiares esperam pela chegada de Dori Caymmi, filho do meio do compositor que mora em Los Angeles (EUA) e embarcou no início da noite de sábado (16) para a capital fluminense.



Dorival Caymmi morreu no início da manhã de sábado (16) de insuficiência renal seguida de falência múltipla de órgãos, aos 94 anos. Seu corpo está sendo velado por fãs, parentes e amigos no salão nobre da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro desde as 16h20 de sábado.



Anônimos e famosos se revezaram para velar o corpo do artista baiano. Lá estiveram, entre outros, os novelistas Gilberto Braga e Glória Peres, a cantora Daniela Mercury, os filhos Nana e Danilo Caymmi (também cantores) e os netos.



Em uma rápida conversa com os jornalistas, Nana contou que o pai andava triste desde o dia 29 de abril, quando a companheira de tantas décadas, Stela Maris, que Caymmi conheceu nos estúdios da Rádio Nacional, entrou em coma e foi internada no Hospital Pró-Cardíaco. O estado de saúde do pai, que já não era bom, se agravou a partir da última quarta-feira, quando ele “desistiu de viver”, na definição da filha.



“Nós passamos esta semana toda tentando melhorar o moral dele, mas ele estava em uma grande melancolia, numa tristeza muito grande. Desistiu de comer, desistiu de tudo. É mais ou menos como dizia minha cunhada: um caso de Romeu e Julieta”, comparou Nana.



“A ausência de minha mãe desde 29 de abril, com ele sendo obrigado a completar os seus 94 anos de idade sem ela, foi terrível. Até quarta-feira passada, ele estava ouvindo música com a gente, mas depois a vela apagou”.



Nana disse que guardará do pai, que gravou 20 discos ao longo da carreira, a simplicidade e a musicalidade. “Tenho tanto para lembrar do meu pai. Desde a música e poesia até os grandes conselhos. Como ele costumava dizer: tem que ter estilo. Tenho uma sorte muito grande porque eu tive pai ‘burra velha’ e estou aqui”.



O filho Danilo admitiu que a família vive um momento complicado desde a internação da mãe. “A gente mais ou menos estava esperando e aconteceu do jeito que a família toda desejava: que ele morresse em casa e com tranqüilidade. Infelizmente perdemos um grande cantor e um grande compositor, mas fica aí uma obra, um legado muito grande”.



Lembrando que o pai era um homem que “usou a simplicidade como meio de vida”, Danilo pinçou uma frase lida em uma antiga agenda do pai na semana passada para exemplificar o momento presente: "Passo a passo, passando... passo!”



Danilo também destacou o grande amor que o pai tinha pelo Rio de Janeiro. “Ele viveu estes anos 50 intensamente o Rio de Janeiro. Era um baiano-carioca que amava esta cidade. Embora tenha esta carga toda da Bahia, ele sentia orgulha de, além de ser o grande baiano que era, ter sido também um grande carioca”.



O salão nobre da Câmara de Vereadores do Rio ficará aberto até as 22h de hoje (16) e reabrirá ao público às 7h de amanhã.