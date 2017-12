Viveiros critica federalização e estadualização da disputa pela Prefeitura do Natal

Júlio Pinheiro Viveiros: "população não vai votar em Lula nem nos ministros".

Rebatendo as afirmações da deputada do PT, Viveiros acusa Fátima de estar tentando “pegar carona” na popularidade do presidente Lula e, para isso, estaria tentando pôr Micarla como adversária dos governos federal e estadual. O coordenador da campanha disse, ainda, que a população “não vai votar em Lula nem nos ministros, e sim em Micarla, Fátima e nos outros candidatos”.“Eles estão querendo federalizar e estadualizar a campanha, mas a população não está caindo nessa. Somos oposição ao prefeito Carlos Eduardo, e nem o presidente nem os ministros dele votam em Natal. Era para eles (Lula e ministros) terem vindo ao estado quando tivemos os problemas das enchentes e da dengue, mas não vieram”, disparou Viveiros.Sobre a declaração de Fátima Bezerra sobre uma suposta liderança do DEM na campanha de Micarla de Sousa, Augusto Viveiros lembrou que PR, PMN e PP, aliados dos governos estadual e federal, também estão na coligação, fazem parte do conselho político e todos têm participação na campanha.“Ninguém dá o tom da campanha. Há uma coligação, uma aliança e todos têm voz”, declarou o coordenador da campanha de Micarla de Sousa.