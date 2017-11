Palmeiras vence o Cruzeiro, em BH, e se aproxima do líder Grêmio Botafog perde uma invencibilidade de 11 partidas e cai diante do Inter no Engenhão.

Apesar dos desfalques de Alex Mineiro e Kléber , dupla que marcou 19 gols no Brasileiro, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, neste domingo (14), no Mineirão, assumindo a vice-liderança da competição. Além de superar o seu adversário, na tabela de classificação, a equipe palmeirense reduziu para apenas três pontos a sua diferença em relação ao líder Grêmio.



Com o triunfo sobre o Cruzeiro, o Palmeiras passou a 46 pontos, três a mais que o time mineiro e três a menos que o Grêmio, esquentando a disputa pelo título brasileiro deste ano. Como vice e líder ainda se enfrentarão a vitória palmeirense sobre outro postulante a ser campeão ganha relevância ainda maior.



Os dois clubes vinham de resultados diferentes na rodada anterior. O Cruzeiro venceu o Vasco, em São Januário, por 3 a 1, enquanto o Palmeiras tinha sido surpreendido pelo Sport Recife, em São Paulo, sendo derrotado por 3 a 0.



Cruzeiro

Fábio, Jonathan (Camilo), Espinoza, Thiago Martinelli e Fernandinho (Wanderley); Fabrício, Henrique, Ramires e Wagner; Jajá (Gérson Magrão) e Thiago Ribeiro

Técnico: Adilson Batista



Palmeiras

Marcos; Gustavo, Maurício e Martinez; Élder Granja, Sandro Silva, Léo Lima (Jumar), Diego Souza (Thiago Cunha), Evandro (Gladstone) e Leandro; Lenny

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Data: 14/9/2008 (domingo)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Assistentes: Roberto Braatz (Fifa-PR) e Gilson Bento Coutinho (PR)





Sport goleia Figueirense e sobe na tabela



Com extrema facilidade, o Sport esticou para cinco jogos a série invicta na Série A ao derrotar o Figueirense, no Recife, por 5 a 0. Com a vitória, o time pernambucano chegou aos 38 pontos e, independente dos outros resultados da rodada, ganhou pelo menos duas posições, subindo para o 8º lugar. Isso porque o time cairá uma posição assim que acabar o duelo entre Vitória e Coritiba. Já o Figueirense segue em queda livre e se aproxima da zona de rebaixamento.





SPORT

Magrão; Igor, César, Durval e Dutra; Andrade, Júnior Maranhão (Sandro Goiano), Kássio (Luciano Henrique) e Carlinhos Bala; Wilson e Roger (Enilton).

Técnico: Nelsinho Batista



FIGUEIRENSE

Wilson; Bruno Aguiar, Rafael Lima e William Matheus; Diego, Jackson (Diogo), Ramos, Ramon (Jairo) e Anderson Luiz; Rafael Coelho (Wellington Amorim) e Tadeu.

Técnico: Paulo César Gusmão



Data: 14/09/2008

Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE

Horário: 16h

Árbitro: Wilson Luiz Seneme-SP (Asp.Fifa)

Auxiliares: Altemir Hausmann-RS (Fifa) e Everson Luis Luquesi Soares-SP





Inter acaba com seqüencia invicta do Botafogo dentro do Brasileiro



O Internacional foi eficaz e encerrou com a invencibilidade de 11 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, ao bater o adversário por 2 a 1, neste domingo, no Engenhão. Alex e D'Alessandro fizeram os gols do time visitante. André Luis diminuiu para a equipe de General Severiano.



Com o resultado, o Colorado chegou aos 36 pontos e subiu para a 11ª posição. Já o time carioca segue no G-4, com 42. Ambos voltam a campo no dia 21. O Alvinegro visita a Portuguesa, às 16h, no Canindé. Já o time de Porto Alegre recebe o Vitória, às 18h10, no Beira Rio.





BOTAFOGO

Castillo, Thiaguinho (Zé Carlos), Renato Silva, André Luis e Triguinho; Leandro Guerreiro (Alessandro), Diguinho, Lucio Flavio; Jorge Henrique, Wellington Paulista e Gil (Alexsandro).

Técnico: Ney Franco



INTERNACIONAL

Clemer, Ricardo Lopes, Índio, Bolívar e Gustavo Nery; Guiñazu, Magrão, Edinho e D'Alessandro (Rosinei); Alex (Taison) e Nilmar

Técnico: Tite.



Data: 14/09/2008 (domingo)

Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR/Fifa)

Assistentes: José Carlos Dias Passos (PR) e Moisés Aparecido de Souza (PR)





Vitória bate o Coritiba, quebra jejum caseiro e encosta no G-4



Depois de dois empates sem gols no Barradão, o Vitória finalmente conquistou o primeiro triunfo caseiro no returno do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Coritiba por 1 a 0 com gol de Marcelo Cordeiro. E para alívio e satisfação da torcida rubro-negra, a vítima, que somava os mesmos 37 pontos ganhos, caiu para o nono lugar e ficou para trás na briga por um lugar no G-4. Agora o Vitória ocupa o sexto lugar com 40 pontos, dois a menos que o quarto colocado, o Botafogo.



O Vitória volta a campo no próximo domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio. Já o Coritiba enfrenta o Fluminense no sábado, no Maracanã.



VÍTÓRIA

Viáfara, Rafael, Anderson Martins, Leonardo Silva e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Renan, Ramón (Adriano) e Willians; Osmar (Trípodi) e Leandro Domingues (Marco Antônio).

Técnico: Vágner Mancini



CORITIBA

Vanderlei, Evaldo, Tiago Bernardi e Rodrigo Mancha; Alex Silva (Henrique Dias) , Alê, João Henrique (Guaru), Carlinhos Paraíba (Tiago Silvi) e Ricardinho; Marlos e Keirrison.

Técnico: Dorival Júnior



Data: 14/09/2008

Local: Barradão, em Salvador

Árbitro: Paulo Cesar Oliveira (Fifa-SP)

Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Vicente Romano Neto (SP)

Público: 7.955 pagantes

Renda: R$ 100.715,00





Santos ratifica reação, bate Fluminense e deixa descenso



Santos e Fluminense fizeram um duelo cheio de coincidências neste domingo, na Vila Belmiro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes tinham comandantes que se conheciam bem, ensaiavam reações na competição nacional e dividiam a ameaça de rebaixamento à segunda divisão. A diferença é que os donos da casa tinham Kléber Pereira, que ratificou a artilharia do certame, abriu caminho para um triunfo por 2 a 1 e tirou o time alvinegro da zona de descenso.



Com o triunfo deste domingo, o Santos chegou a 29 pontos no Campeonato Brasileiro. Assim, o time alvinegro deixou a zona de rebaixamento e saltou à 13ª posição, perto da faixa de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana - o Atlético-MG, último integrante dessa faixa, tem 30 pontos.



SANTOS

Douglas; Wendel, Fabiano Eller, Domingos e Kléber; Roberto Brum, Rodrigo Souto, Bida (Fábio Santos) e Molina (Pará); Cuevas e Kléber Pereira (Carletto)

Técnico: Márcio Fernandes



FLUMINENSE

Diego; Luiz Alberto, Thiago Silva e Roger (Somália); Arouca, Romeu, Maurício (David), Conca e Júnior Cesar; Maicon e Everton Santos (Tartá)

Técnico: Cuca



Local: estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Carlos Eugenio Simon (Fifa-RS)

Auxiliares: Marcelo Bertanha Barison e José Javel Silveira (ambos do RS)

Público: 11.085 pagantes

Renda: R$ 93.489,00





São Paulo vence confronto direto com Fla e mira volta ao G-4



No início da rodada, São Paulo e Flamengo sonhavam com uma vitória para se reaproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro e voltar com a força à luta por, pelo menos, uma vaga para a Copa Libertadores. Com um futebol mais eficiente, o time tricolor venceu o adversário por 2 a 0, na tarde deste domingo, e conseguiu deixar o Morumbi com a sua meta alcançada.



A vitória, construída com um gol de Dagoberto, no fim do primeiro tempo, e outro de Hugo, na segunda etapa, deixou o São Paulo com 42 pontos, na quinta colocação, ultrapassando justamente o Flamengo, que permanece com 40, mas agora na sexta posição. O líder Grêmio, que foi derrotado pelo Goiás, no último sábado, está com 49, seguido por Palmeiras (46), Cruzeiro (43) e Botafogo (42), sendo que este último ainda joga neste domingo.



SÃO PAULO

Rogério Ceni; Rodrigo, Miranda e André Dias; Zé Luís, Jean, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner; André Lima (Éder Luis) e Dagoberto

Técnico: Muricy Ramalho



FLAMENGO

Bruno; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Fábio Luciano e Juan; Jailton (Obina), Kleberson, Ibson (Sambueza) e Everton; Marcelinho Paraíba e Josiel (Vandinho)

Técnico: Caio Júnior



Local: estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Milton O. dos Santos (Fifa-RN)

Público: 29.325 pagantes

Renda: R$ 794.509,00





Náutico vence, respira e Vasco terminará rodada na degola



Em mais uma partida que terminou com um atacante como goleiro, o Náutico foi mais efetivo, venceu o Vasco por 3 a 1, neste domingo, em São Januário, e empurrou o time da Colina para a zona de rebaixamento ao final da rodada do Campeonato Brasileiro. Clodoaldo, Ruy e Felipe fizeram os gols do Timbu. Leandro Amaral assinalou para os mandantes.



Com os resultado, o time pernambucano chegou aos 29 e descansou um pouco em relação à zona de rebaixamento. Já o Vasco segue seu calvário com 26. O time termina a jornada entre os últimos, uma vez que o Santos venceu o Fluminense e foi aos 29.



As duas equipes voltam a ter compromissos pela competição nacional em datas distintas. Enquanto o Náutico visita o Atlético-MG, no próximo sábado, às 18h20, no Mineirão, o Vasco, um dia depois, visita o Palmeiras, às 18h10, no Palestra Itália.



VASCO

Roberto, Marcus Vinícius, André, Jorge Luiz e Edu (Jonny); Serginho, Rodrigo Antônio, Madson e Alex Teixeira (Vilson); Leandro Amaral e Edmundo (Pedrinho)

Técnico: Tita.



NÁUTICO

Eduardo, Vagner Silva, Adriano e Everaldo; Ruy, Ticão, Derley, Valdeir (Geraldo) e Alessandro Silva; Clodoaldo (Felipe) e Kuki (Willian)

Técnico: Roberto Fernandes.



Data: 14/09/2008 (domingo)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP)

Assistentes: Nilson de Souza Monção (SP) e Emerson Augusto de Carvalho (SP)



Com informações do UOL Esporte