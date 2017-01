Receita Federal elabora cartilha para orientar candidatos

A cartilha apresenta - de forma clara e didática - exemplos práticos abrangendo as principais determinações legais sobre os procedimentos básicos de atendimento, às normas estabelecidas pela legislação fiscal. Com isso a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral pretendem orientar os candidatos.Através da publicação esses órgãos facilitam a compreensão dos partidos e coligações quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, previdenciárias e acessórias, por exemplo, a apresentação das declarações das contribuições previdenciárias e do imposto de renda retido na fonte (DIRF).“As eleições, os candidatos, os trabalhadores e a Receita Federal do Brasil", este é o título da cartilha que está disponível no endereço www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/Eleicao2008.htm