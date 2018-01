Vereador do PT diz que vitória de Micarla seria uma desmoralização para aliados

Elpídio Júnior Lucena critica falta de participação de vereadores "aliados" em campanha de Fátima.

Apesar de confiar na disputa de um segundo turno, Lucena diz que faltou o apoio dos vereadores da coligação para alavancar ainda mais a campanha de Fátima Bezerra. Segundo o parlamentar, apenas seis dos 14 vereadores que compõem a coligação participam da campanha da petista.“Além dos dois do PT, do PSB só aparecem Júlio (Protásio) e Franklin (Capistrano). Do PMDB, Geraldinho (Geraldo Neto), de vez em quando, e Hermano (Morais) estão trabalhando. Desse jeito tudo fica mais complicado porque oito vereadores fariam muita diferença”, disse o vereador.Para Lucena, os partidos da “União por Natal” deveriam punir os vereadores que não estão participando da campanha e dão declarações contrárias à candidata da coligação. Uma derrota de Fátima Bezerra, na opinião do vereador, seria a desmoralização dos principais líderes políticos que estão na aliança.“A vitória da adversária seria a desmoralização não só de Lula, mas também de Wilma, Garibaldi, Henrique e do prefeito Carlos Eduardo. Mas não acredito que isso vá ocorrer”, afirmou Lucena.