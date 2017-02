Júri Popular com novas regras acontece em agosto

O primeiro Júri Popular, que vai acontecer com as mudanças dirigidas ao Código Penal, já tem data certa para acontecer em Natal: ficou agendado para o dia 12 de agosto. As informações foram dadas pela presidente da 1ª Vara Criminal, do Fórum Miguel Seabra Fagundes, juíza Eliana Marinho Carlos.Segundo ela, as novas regras, sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 8 de junho, podem ser definidas em uma frase: “são todas muito positivas”, avalia a magistrada, titular da 1ª Vara Criminal há três anos, ao acrescentar que, uma semana antes do Tribunal do Júri, vai acontecer uma reunião com promotores e com a juíza Patrícia Gondim, para aplicarem as modificações ao processo.“As novas regras vieram para agilizar os julgamentos”, define a magistrada, ao definir, entre as melhorias, a maior simplicidade na “quesitação” - perguntas feitas aos jurados – em especial nos casos como legítima defesa. “Às vezes, respondiam sim a uma pergunta e no desdobramento respondiam 'não'. Ficou mais simplificada agora. Terão que responder apenas sim ou não”, explica Eliana Marinho.No pacote de mudanças do Código Penal, aprovado pela Câmara no último mês de maio, os deputados eliminaram a possibilidade de um segundo julgamento, em tribunal do júri, no caso de réus acusados de homicídio. Até então, todos os réus condenados a penas igual ou superior a vinte anos de prisão tinham direito a um segundo júri. "Isso não é mais obrigatório. É outro ponto positivo”, acrescenta a presidente da 1ª Vara Criminal.Outra medida importante aprovada pela Câmara foi o estabelecimento de um prazo máximo para a realização de julgamentos de homicídio. Segundo as novas regras, se em seis meses o juiz de uma determinada Vara não julgar um processo – seja por acúmulo de trabalho ou qualquer outro motivo – o caso será, automaticamente, remetido para outro fórum, com prioridade para a realização do julgamento.O pacote também acabou com vários mecanismos que, sob a justificativa de garantir a defesa dos acusados, eram usados para atrasar o julgamento, como as três audiências obrigatórias antes do júri. “Outro fator para se destacar é que não existe mais a leitura de peças processuais. Algumas chegavam a durar três dias. Agora, acreditamos que tudo ficará mesmo mais ágil”, conclui Eliana Marinho.

* Fonte: TJ/RN.