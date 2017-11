Torcedor joga contra, Brasil decepciona e só empata com a fraca Bolívia Com o resultado o treinador Dunga volta a ter o cargo ameaçado na seleção.

Depois de fazer um grande jogo contra o Chile, com vitória contundente por 3 a 0 fora de casa, no último domingo, o Brasil voltou a decepcionar. Na noite desta quarta-feira (10), não saiu do 0 a 0 contra a Bolívia, país que realiza a pior campanha na atual edição das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010.



O Brasil parou na retranca da fraca Bolívia, e os jogadores que poderiam fazer a diferença - Ronaldinho, Diego, Luís Fabiano e Robinho - não brilharam, não fizeram a diferença.A seleção apresentou um futebol sem brilho.



Assim, o técnico Dunga volta a ficar pressionado no cargo de treinador da seleção. Gritos de "adeus Dunga", "burro", "time sem-vergonha" e "olé", quando os bolivianos pegavam na bola, ecoaram com freqüência no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.



Depois desse segundo empate em casa pelo torneio qualificatório, a seleção brasileira pode cair da segunda para a terceira colocação - basta a Argentina ganhar do Peru (partida em andamento) fora de casa no jogo de encerramento da oitava rodada das eliminatórias. O time 'canarinho' soma 13 pontos e já está atrás do Paraguai, que tem 17.



Além de encarar a retranca dos bolivianos, os brasileiros tiveram que suportar a cobrança dos "perseguidores" torcedores cariocas que desde o começo se mostraram céticos com o futebol apresentado.



Sem demonstrar muito interesse, o carioca não queria festa, sequer apareceu em campo, muitas cadeiras nas arquibancadas do Engenhão ficaram vazias, e o público total anunciado foi de pouco mais de 31 mil pessoas. Quem compareceu ao jogo, não apoiou o conjunto nacional.



Nem mesmo a expulsão de Ignácio Garcia, aos 5min do segundo tempo, fez com que o Brasil melhorasse em campo. Com um a mais em campo, foram apenas duas finalizações.



O jogo



Diferentemente da partida do último domingo, contra o Chile, a seleção brasileira foi muito pouco criativa no ataque. O primeiro lance de perigo ocorreu somente aos 18min, quando Maicon foi à linha de fundo e cruzou na área. Luís Fabiano ganhou da defesa no alto, mas cabeceou pra fora.



Os visitantes responderam com quatro chutes de fora da área. O mais perigoso deles saiu dos pés de Ronald Garcia, aos 20min. O goleiro Júlio César espalmou, e Hoyos desperdiçou o rebote, na melhor oportunidade da etapa inicial.



Cerca de dez minutos depois, um lance resumiu o primeiro tempo. Sem criação no meio, o zagueiro Luisão tentou fazer um lançamento ao ataque e errou. Foi o estopim para os torcedores vaiaram o time.



Na saída para o intervalo, mais uma vez o comandante da seleção ouviu o grito de "adeus, Dunga", como ocorrera na última apresentação do Brasil em casa, em junho, após o empate por 0 a 0 diante da Argentina, no Mineirão.



O panorama da partida não mudou no segundo tempo, nem mesmo após a expulsão de Ignácio Garcia. Com um a menos, os bolivianos reforçaram ainda a mais a retranca e abdicaram de atacar.



Dunga sacou Lucas para a entrada de Júlio Baptista e foi chamado de "burro" pelos torcedores.



A primeira boa chance de gol na etapa final ocorreu somente aos 25min. Após uma boa seqüência de passes, Júlio Baptista dominou no meio, passou pelo marcador e chuto da intermediária. O goleiro Airas defendeu em dois tempos.



Os brasileiros ainda reclamara um pênalti em Luís Fabiano, mas o árbitro não marcou nada. Nos acréscimos, Júlio Baptista quase marcou de cabeça.



BRASIL 0 X 0 BOLÍVIA



BRASIL

Júlio César; Maicon, Lúcio, Luisão e Juan; Lucas (Júlio Baptista), Josué e Diego (Elano); Robinho, Luís Fabiano e Ronaldinho Gaúcho (Nilmar)

Técnico: Dunga



BOLÍVIA

Arias; Hoyos, Raldes, Rivero e Ignácio Garcia; Walter Flores, Robles, Ronald García, e Joselito Vaca; Jaime Moreno (Luis Gutiérrez) e Marcelo Moreno (Pablo Escobar)

Técnico: Erwin Sánchez



Local: estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alfredo Intriago (Equador)

Assistentes: Félix Badaraco e Juan Cedeño (ambos do Equador)



Com informações da UOL Esporte