Jingles marcam campanha política em Natal

O produtor musical, José Dias, tem na ponta da língua aquelas músicas que marcaram época na política do país. Um jingle bem feito pode levar um candidato à vitória.“A campanha de Wilma para prefeita foi um exemplo disso. Uma bela composição de Babal que a chamava de guerreira de um jeito que todo mundo acreditou”, relembra entre tantos que considera ícones desta categoria musical.Em 2008, os programas eleitorais estão aí para massificar esses jingles na cabeça dos eleitores. Goste ou não do candidato é impressionante a influência que as letras e principalmente as melodias exercem em nossos ouvidos. Para falar em uma linguagem mais popular, elas parecem entranhar na nossa mente.“Na minha opinião, o maior jingle do país foi o Lulalá, em 1989”, até os militantes mais jovens o conhecem. “É bom ressaltar que foi feito por um cara nascido no Rio Grande do Norte Ilton Acyole e que integrou o Trio Maraiá”, frisa.O produtor chama a atenção para a valorização de artistas e profissionais do marketing local que estão fazendo um bom trabalho a frente dessas campanhas. Pedrinho Mendes, Krhistal e Babal estão no “casting”.Assim como os candidatos, os cantores dessas músicas acabam estigmatizados pela “febre” das campanhas.“O Rio Grande do Norte teve um grande ícone. As músicas de Aluísio Alves tornaram Luísa de Paula conhecidíssima, mas por causa delas”.O leque é extenso. Existem inúmeros exemplos de músicas que marcaram época. “Vento Forte do ex-senador Geraldo Melo está comparada a de Lula. Apesar de ter sido feita por uma pessoa de fora, o que eu não concordo muito, pois acho que tem que valorizar as pessoas daqui, devo que reconhecer que foi uma boa sacada”.Quem nunca parou para ouvir esses jingles ainda dá tempo. As campanhas tem o seu lado bom.