PRF registra cinco acidentes nas BRs Não houve registro de mortes neste fim de semana nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte.

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte (PRF) registrou um total de cinco acidentes nas estradas federais que cortam o Estado durante o fim de semana. Duas pessoas ficaram levemente feridas e não houve registros de mortes.



Quatro pessoas foram detidas por embriaguez ao volante. As detenções foram em Mossoró (2), em São José de Mipibu e em Ceará-Mirim.