Circuito Mundial: Maria Clara e Carolina estréiam na etapa de Dubai

Depois de vencerem a etapa de Vila Velha/ES do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, Maria Clara e Carolina voltam à quadra nesta terça-feira (7), primeiro dia de jogos do torneio principal da etapa de Dubai do Circuito Mundial.As irmãs cariocas, que ocupam o terceiro lugar no ranking mundial, são as únicas representantes brasileiras nos Emirados Árabes, que recebem a 17ª etapa da competição. O título da temporada 2008 do Circuito Mundial foi assegurado por Ana Paula/Shelda na etapa brasileira da competição, em setembro.O sorteio das chaves será realizado na manhã de terça-feira, antes das partidas. Para Maria Clara, o principal intuito da dupla em Dubai é somar mais pontos e se consolidar entre as principais duplas do ranking mundial.“Nossa meta aqui é somar mais pontos e melhorar no ranking. Só jogando conseguiremos melhorar nossa condição. Cada etapa é uma batalha. A etapa de Dubai tem muitas duplas fortes, inclusive a Walsh (bicampeã olímpica) jogará. Estamos em um momento de evolução”, comenta Maria Clara, lembrando que Kerri Walsh disputará a etapa de Dubai ao lado de Nicole Branagh.Na quarta-feira (8), será iniciado o torneio principal masculino na capital dos Emirados Árabes. O Brasil tem três parcerias inscritas na disputa: Pedro Solberg/Harley, dupla campeã do Circuito Mundial 2008 por antecipação, Alison/Pedro Cunha e Hevaldo/Benjamin.

* Fonte: CBV.