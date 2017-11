Nego Dante é baleado e preso na Paraíba

Arquivo Nego Dante era procurado pela polícia desde agosto do ano passado.

Nego Dante foi preso por uma equipe da Polícia Militar da Paraíba. Os agentes paraibanos tiveram a informação da polícia potiguar de que o criminoso estaria escondido na região de Guarabira. “Os policiais conseguiram localizar a casa onde Nego Dante estava escondido, na cidade vizinha de Sertãozinho, e hoje, às 6h, foram ao local para prendê-lo. O criminoso reagiu e começou a atirar contra os policiais, que acabaram revidando ao ataque”, contou o delegado Graciliano Lordão, titular da Delegacia de Parnamirim.O criminoso foi atingido por um dos disparos e socorrido ao Hospital de Traumas de João Pessoa. Há mandados de prisão expedidos contra Nego Dante nas comarcas de Parnamirim, Macaíba, Nísia Floresta, Canguaretama e Monte Alegre. Ele também responde por um roubo de um carro em São José de Mipibu.A polícia da Paraíba apreendeu duas pistolas em poder de Nego Dante – uma ponto 40 e outra calibre 380. Também foram apreendidos um Palio e uma caminhonete Hilux.Assim que receber alta do hospital em João Pessoa, Nego Dante deverá ser autuado em flagrante em Sertãozinho.O delegado Graciliano Lordão vai a João Pessoa nesta sexta-feira (12) para tentar interrogar Nego Dante. “Ele ainda cometia crimes aqui no nosso Estado. Para se ter uma idéia, há duas semanas houve um arrastão em uma casa na Cohabinal, em Parnamirim. As vítimas reconheceram Nego Dante como sendo um dos assaltantes”, disse Lordão.A polícia potiguar ainda avalia a possibilidade de pedir que Nego Dante seja transferido para alguma unidade do Rio Grande do Norte.