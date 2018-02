PF cumpre mandado da Justiça Eleitoral e apreende documentos na Semtas

A Polícia Federal cumpriu, no fim da tarde desta terça-feira (30), um mandado de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) após denúncia sobre possível distribuição de cestas básicas com fins eleitoreiros. Documentos e computadores foram recolhidos.De acordo com o chefe da 2º Zona Eleitoral de Natal, Josafá Alves de Oliveira, o Ministério Público recebeu a notícia crime e, após investigação, ofereceu a denúncia à Justiça Eleitoral. A juíza da 2ª Zona Eleitoral, Ana Nery Lima de Oliveira Cruz, concedeu o mandado de busca e apreensão, cumprido nesta terça-feira.O delegado responsável pela apreensão dos documentos, Carlos César, não deu detalhes sobre a operação, informando apenas que os policiais federais estariam cumprindo um mandado expedido pela Justiça Eleitoral e que iriam analisar o conteúdo do material apreendido.A Semtas é comandada pela secretária Vilma Sampaio, que apóia a candidata Fátima Bezerra (PT) na disputa pela Prefeitura de Natal.

O caso

De acordo com populares que circulavam pela Semtas, a distribuição de cestas básicas vinha acontecendo desde a manhã desta terça-feira (30). Com a chegada da imprensa, funcionários do órgão teriam suspendido a entrega dos alimentos às pessoas assistidas pelos programas da prefeitura.*Atualizada às 19:15