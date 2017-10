Ministério Público recomenda que vereadores de Natal exonerem parentes em até 30 dias Recomendação foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial e é assinada em conjunto por seis promotores públicos.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou ao presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Dickson Nasser, que exonere, no prazo de 30 dias, todos os ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas que têm parentescos com vereadores ou demais agentes públicos. A recomendação, baseada na súmula vinculante número 13, do STF, foi publicada na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE).



O documento é assinado conjuntamente pelos promotores de Justiça Oscar Hugo de Souza Ramos, Rinaldo Reis Lima, Afonso de Ligório Bezerra Júnior, Giovanni Rosado Diógenes Paiva, Jann Polacek Melo Cardoso e Keiviany Silva de Sena.



Na recomendação, de número 006/2008, os promotores dizem que Dickson Nasser deve exonerar, “em até 30 dias, a contar da publicação desta recomendação, todos os ocupantes de cargos comissionados ou funções gratificadas que sejam cônjuges, companheiros ou que detenham relação de parentesco consangüíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, com os vereadores do Município de Natal, bem como com os demais agentes públicos municipais (prefeito, vice-prefeito, secretários municipais) e, ainda, com todos os ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, excepcionando-se apenas os servidores efetivos, admitidos por concurso público”.



Os promotores alegaram que a recomendação foi levada em conta por considerar “que há indícios de outros casos de nepotismo na Câmara Municipal de Natal, envolvendo membros dessa Casa Legislativa”.



O documento também tem um trecho direcionado ao vereador Carlos Santos, informando que “no Diário Oficial do Município de Natal, publicado no dia 23 de fevereiro de 2007, há registros de nomeações para cargos comissionados, na Câmara Municipal de Natal, de parentes até o terceiro grau do vereador Carlos Santos, como sua esposa, Eliana Felippe; suas cunhadas, Diva Felippe da Costa e Helena Felippe; e suas sobrinhas, Aline Felippe da Rocha e Janilma Felippe Machado”.



Uma outra portaria sobre o mesmo assunto, de número 125/2008, também foi publicada no Diário Oficial desta quarta. O documento é assinado somente pelo promotor Oscar Hugo de Souza Ramos.



Essa portaria instaura um inquérito civil para “apurar possível prática de nepotismo no âmbito da Câmara Municipal de Natal”. O promotor requisitou, no prazo de dez dias úteis, a ficha funcional dos servidores supostamente beneficiados com a prática de nepotismo.



Oscar Hugo também notificou “as pessoas supostamente beneficiadas, bem como os vereadores Antônio Carlos Jesus dos Santos e Júlio Henrique Nunes Protásio para prestarem esclarecimentos, por escrito, no prazo de dez dias úteis”.