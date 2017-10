Cine Sesi visita Apodi e São Paulo do Potengi

A caravana do Cine Sesi aporta no mês de setembro em mais dois municípios do interior potiguar. A jornada começa em Apodi, nos dias 5, 6 e 7 e São Paulo do Potengi nos dias 12, 13 e 14 de setembro (Largo da Praça Matriz).Em outubro o projeto será encerrado no RN visitando as cidades de Campo Grande, São Miguel do Gostoso e Touros. O Cine Sesi Cultural é patrocinado pelo Serviço Social da Indústria.Em todos os municípios a programação é gratuita, começa sempre às 18h30, ocorre ao ar livre e há distribuição gratuita de pipoca. Primeiro é exibido um filme institucional, seguido de um curta e depois um filme de longa duração.Desde 4 de julho percorrendo as estradas potiguares, o projeto Cine Sesi Cultural, está em sua sétima edição, a segunda promovida no Rio Grande do Norte. Em 2008 o projeto já visitou nove cidades do estado, levando cinema de qualidade, e gratuito, para comunidades que não têm acesso à sétima arte

Confira a programação do Cine Sesi em Apodi

Sexta-feira (5/9): Até o sol raiá (PE) e Tapete vermelho (longa)Sábado (6/9): Câmera viajante (CE) e O ano em que meus pais saíram de férias (longa dirigido por Cao Hamburger, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro)Domingo (7/9):Vida Maria (CE) e Ratatouille (longa dirigido por Brad Bird, foi escolhido como um dos melhores filmes de 2007 pelo Instituto do Cinema Americano (AFI) e vencedor do Oscar de Melhor Animação).Local das exibições: Largo da Praça da MatrizHorário: 18h30Entrada gratuita.