Cidadãos que sofreram prejuízos com chuvas podem pedir indenização Isso serve para os casos em que é comprovada a omissão do poder público.

A soma da falta de um sistema de drenagem e as chuvas tem como resultado o prejuízo de muita gente. É assim todos os anos. São casas, carros, móveis perdidos. Ao cidadão, restam apenas duas opções: arcar com o prejuízo sozinho ou pedir indenização ao município.



O advogado Antônio Moraes Magalhães Júnior orienta que, nos casos de prejuízos com as chuvas, a primeira coisa que se deve fazer é caracterizar o dano, tirar fotografias, guardar documentos que podem ser usados como provas.



Depois, é preciso fazer o levantamento dos danos. “No caso de um carro, pode-se procurar uma oficina, e, no de um imóvel, um engenheiro que diga o que precisa ser reparado, porque e quanto isso irá custar”, detalha.



Segundo Moraes, o passo seguinte é identificar as causas da inundação, como por exemplo uma galeria pluvial obstruída. “Feito isso, é só procurar uma advogado para ajuizar a ação”.



No entanto, antes de começar a ação, a pessoa precisa estar ciente de que terá que esperar anos, pois ações desse tipo podem demorar até 15 anos. “Demoram porque a Justiça é lenta e no caso de ações contra o poder público, têm recursos obrigatórios que atrasam ainda mais”, esclarece.



Mesmo assim, o advogado diz que vale a pena buscar a indenização. “Em algumas situações em que fica clara a omissão do município, as ações andam mais rápido”.



Quanto ao valor das indenizações, depende do tamanho do prejuízo. Algumas podem chegar a valores muito altos.