TCU encontra irregularidades em obras da BR-101 no Rio Grande do Norte O Tribunal de Contas da União determinou que o Dnit reduza, em 15 dias, custos de serviço para abater pagamentos excessivos identificados.

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou irregularidades nas obras de duplicação da BR-101, no trecho entre Natal e a divisa do estado com a Paraíba.



Apuração constatou erros na elaboração do projeto e na execução dos trabalhos. O TCU determinou que o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) reduza, em 15 dias, custos de serviço para abater pagamentos excessivos identificados, que também deverão ser suspendidos e descontados nas próximas faturas.



Segundo apuração, itens iguais do contrato para o serviço de “concreto betuminoso usinado a quente” tinham preços diferentes sem nenhuma justificativa, o que causou pagamento excessivo.



De acordo com o relator do processo, ministro Ubiratan Aguiar, o próprio ex-diretor-geral do Dnit admitiu a falha e sugeriu a retificação do contrato. Além disso, auditoria constatou falta de detalhamento das distâncias médias de transportes, utilização de 20 kg por m³ a mais de concreto compactado a rolo, ausência de análise sobre a realocação da população afetada pelas obras e inconsistência de composições de preços unitários com o Sistema de Custos Rodoviários.



O TCU determinou que o Dnit adote medidas para corrigir as falhas. Determinação anterior no tribunal já havia provocado a redução de cerca de R$ 132 milhões no custo da obra. Cópia da decisão foi enviada ao Dnit, aos batalhões de engenharia do Exército responsáveis pela execução de três lotes da obra, aos consórcios e às empresas interessadas.



* Fonte: TCU.