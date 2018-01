Tremor de terra de 3,1 graus atinge Uberaba e mais cinco cidades mineiras

Um tremor de terra atingiu o sul de Minas Gerais nesta segunda-feira (29) à tarde. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) estima que o abalo sísmico tenha começado às 12h20 e atingido 3,1 graus na escala Richter, nível considerado de alerta.O tremor foi sentido nas cidades mineiras de Uberaba, Conquista, Ponte Alta, Sacramento, Santa Juliana e Nova Ponte, distribuídas num raio de 50 quilômetros. De acordo com o observatório, em Uberaba houve relatos de queda de objetos domésticos e de móveis deslocados pelo tremor.O fenômeno foi registrado por duas estações do observatório localizadas em Brasília, distantes cerca de 460 quilômetros do possível epicentro do tremor. De acordo com o chefe do observatório, George Sand França, essa distância dificulta o trabalho de identificar o epicentro e a intensidade exata do tremor. “Vai demorar um pouco para termos informações mais precisas”, disse ele.Em nota, o 8º Batalhão de Bombeiros, de Uberaba, informou que pessoas querendo informações sobre o que havia acontecido congestionaram os telefones da corporação dez minutos após o início dos tremores. Equipes foram deslocadas para inspecionar os bairros onde o abalo foi sentido com mais intensidade. Embora ninguém tenha ficado ferido e nenhum dano tenha sido registrado, em Uberaba os bombeiros continuam em alerta.O maior terremoto já registrado no Brasil, com 6,2 graus na escala Richter, ocorreu em 31 de janeiro de 1955, no norte de Mato Grosso. De acordo com o Observatório Sismológico da UnB, embora o país não esteja sujeito a grandes terremotos, quase todos os dias ocorrem pequenos tremores de terra, os chamados microtremores, que não causam danos à população.Há dez dias, um tremor de 2,1 graus foi registrado nas cidades cearenses de Meruoca, Sobral e Alcântaras.

* Fonte: Agência Brasil.