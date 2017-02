Novo curso de Ciência e Tecnologia da UFRN formará aluno em três anos

Maiara Felipe Vice-reitora acredita que novo curso pode trazer futuras transformações

O pontapé inicial pode ser o novo curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCe T), que abrirá 500 vagas no segundo semestre de 2009, para o turno diurno e noturno, sendo 250 para cada horário.Diferente das demais graduações da UFRN, o BCeT tem duração de três anos. Nos três primeiros semestres, o aluno receberá a formação comum a todas as ciências e tecnologias e ao final escolhe se ingressa na área tecnológica ou na científica. No quarto, quinto e sexto período, o estudante tem aulas da especialidade que optou.Ao concluir todas as etapas, o universitário recebe um diploma de nível superior podendo sair da Universidade. Esse seria o primeiro ciclo. Se o aluno resolver continuar, ele poderá cursar alguma engenharia ou ciência especifica através do reingresso. Esse seria o segundo ciclo, que é concluído em dois anos.Para os estudantes que no primeiro ciclo optaram por tecnologia, as opções de cursos são: as Engenharias Ambiental, Biomédica, de Redes de Comunicação, Petróleo, Mecatrônica, Materiais e Mecânica. Os universitários que escolheram alguma ciência poderão entrar em: Ciências Atuariais, Estatística, Física ou Matemática.“A grande inovação desse projeto é o modo de formar pessoas em dois ciclos”, salientou a vice-reitora da UFRN, Ângela Paiva. O curso poderá fomentar mudanças no modelo didático da UFRN. Na visão de Ângela Paiva, esse perfil poderá ser discutido em outras áreas. “ Essa é uma tendência do mundo inteiro. A perspectiva de que o conhecimento não é esgotado numa graduação faz necessária a formação continuada”, explicou.