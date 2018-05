Carnatal: Cidadão Nota 10 disponibiliza abadás Ainda restam nove mil camisetas disponíveis pelo site www.showdenota.com.

A partir da próxima segunda-feira (27), às 14h, o Governo do Estado disponibilizará mais 1 mil abadás do Bloco Cidadão Nota 10, referentes à sexta de Carnatal (5 de dezembro), ao som de Lane Cardoso (500 reservas), e o sábado (6 de dezembro), animado pela cantora baiana Margareth Menezes (500 reservas).



Até o momento, 3.000 abadás já foram disponibilizados pelo site www.showdenota.com, sendo mil a cada semana. Com isso, restam ainda 9 mil dos 12 mil abadás, que serão entregues até as proximidades do evento.



Para o folião que quer garantir seu acesso ao bloco com tranqüilidade é bom ficar atento ao horário de abertura da reserva. Segundo a coordenação da Campanha Cidadão Nota 10, a quantidade semanal esgota após cerca de 30 minutos de disponibilização na internet.



Outra recomendação é que o cidadão procure os horários de menor pico da Lojinha do Cidadão Nota 10, do Via Direta, para trocar seu Vale-Lazer (impresso após a reserva no site) pelo Recibo - que depois terá que ser trocado pelo Vale-Abadá (17 a 28 de novembro).



O bloco Cidadão Nota 10 disponibiliza no máximo um vale-carnatal por dia para cada folião. O sistema não aceita duas reservas do mesmo CPF para o mesmo dia.



Os vales que foram reservados, e não forem trocados no período determinado no Vale-Lazer, serão cancelados. Maiores informações pelo telefone 3232 7297. A lojinha do Cidadão Nota 10 funciona das 9h às 19h.