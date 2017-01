Centrais do Cidadão vão expedir CPFs gratuitamente

Divulgação Convênio foi assinado na manhã desta segunda-feira.

O objetivo é facilitar o atendimento na inscrição e na alteração de endereço no CPF às pessoas que não têm condições. Atualmente, são cobrados R$ 5,50 pelo documento.“Nós firmamos este convênio e estamos recebendo as máquinas que serão instaladas nas 20 Centrais do Cidadão. A expectativa é que a emissão do documento comece a ser gratuita a partir do dia 20 deste mês”, disse o secretário de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda.Ele explicou que neste período, a Receita Federal estará capacitando os funcionários das Centrais do Cidadão. A Secretaria da Receita Federal foi representada na audiência desta segunda-feira pela Superintendente da Receita Federal da 4ª Região Fiscal, Lina Maria Vieira.