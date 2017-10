Emparn prevê pancadas de chuvas fracas e isoladas Temperatura em Natal terá máxima de 27º C .

A previsão do tempo para esta quinta-feira (4) é de céu variando de parcialmente nublado a claro.



Poderão ocorrer possíveis pancadas de chuvas fracas e isoladas devido à influência do vento ao longo da faixa litorânea leste.



Em Natal a temperatura deve variar entre a máxima de 27º C e mínima de 22º C. No restante do Estado a condição predominante será de céu claro.